مختار نوح: كنت «مزقطط» يوم 30 يونيو من شدة الفرح

قال المحامي والمفكر مختار نوح، إنه يوم 30 يونيو كان في «حالة زقططة» كناية عن شدة الفرح، وأن هذه الحالة استمرت 3 سنوات، والتقى بعض الناس التي ناصرت الحراك الشعبي في ثورة 30 يونيو، مثل اللواء الراحل محمد العصار، والمشير عبدالفتاح السيسي وقتها «الذي كان قمة في التواضع»، والرئيس المؤقت السابق عدلي منصور الذي كان قمة في الأخلاق، في المقابل ترى الغرور والغدر والجهل الشديد يخرج من الإخوان.

الإخوان كانوا يتحكمون في أشياء كثيرة

وكشف نوح أنه توقع نجاح الإخوان في انتخابات 2012، حيث كانوا يتحكمون في أشياء كثيرة في البلد، وكانت بداية نهايتهم حين انقلبوا على حسب الله الكفراوي وعزلوه من نقابة المهندسين.

الإخوان حاولوا ضرب مرشدهم أكثر من مرة في السجن

وأضاف نوح خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الإخوان داخل السجون كانوا يتعاملون بشكل مختلف، فالإخوان حاولوا ضرب محمد بديع في السجن أكثر من مرة وهو مرشدهم، ويطلبون كل ما يريدونه في السجن من الخارج، ورأيت ذلك بعيني، وبدأوا يعترفون على بعضهم البعض ظنا منهم أنها أيام وسيخرجون.