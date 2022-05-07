مختار نوح: مسلسل الاختيار تاريخي وموثق بالأدلة

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن مسلسل الاختيار هو تجربة أولية لمصر في توثيق حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وكان مسلسلا تاريخيا موثقا وبالأدلة، «دي طفرة في حياة المسلسلات المصرية ولم تحدث من قبل».

نوح: المسلسل تم تطعيمه بالحقائق والأدلة

وأضاف «نوح»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مسلسل الاختيار تم تطعيمه في حلقة بالدليل على الأحداث التي كان يرويها المسلسل، واهتم صناع المسلسل بإثبات الحقائق الواقعية للجيل الجديد الذي لم يحضر تلك الفترة.

نوح: الإخوان كانوا أحرف في مثل تلك الفنون

وواصل قائلا: «الإخوان كانوا أحرف في مثل تلك الفنون، حيث إنهم قاموا بقتل الخازندار والنقراشي وشرعوا في قتل جمال عبدالناصر ولكنهم لم يفلحوا، وأثبتت كتبهم أن كل هذا ما هو إلا مجرد تمثيليات، بالرغم أن حسن البنا قد أثبت في رسالة اعتذاره بأن الإخوان هم من قاموا بالكثير من الجرائم في حق مصر ولكنهم رفضوا الاعتراف بذلك».

وأوضح أن الإخوان قد نجحوا في إقناع الشعب المصري أن ما تم اتهامهم به لم يحدث، في حين قامت الدولة بالرد عليهم بمسلسل الاختيار والذي وفيه تم التوثيق بمختلف الوثائق المنشوره، والتي تم تسجيلها بدون علمهم عبر التسجيلات التي جرى إذاعتها خلال حلقات المسلسل، خاصة الجلسات الخاصة التي جرت ما بين مرسي وخيرت الشاطر.

وتابع: «المسلسل دافع كثيرا عن بساطة فكر مرسي وأنه اتضحك عليه أو اتفرض عليه هذا المسلسل من قبل الجماعة، والمسلسل منصف وشارح لما حدث في تلك الفترة، والرئيس السيسي ذكر مرسي عشرات المرات أمام الكاميرات وخلفها، دائما ما كان يذكره بخير».