كريم فهمي لـ«أنا والقناع»: مسلسل أزمة منتصف العمر عن قصص حقيقية

تحدث الفنان كريم فهمي، عن مسلسل أزمة منتصف العمر، خلال حواره ببرنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة «الحياة».

وقال فهمي: «مسلسل أزمة منتصف العمر عن قصص حقيقية، أنا مقتنع بذلك، هناك قصص كثيرة حقيقية وقصص أخرى خففناها، ليس ذلك في مجتمعنا فقط، ولكن في العالم كله، انا لن أفعل شيئا إلا عن اقتناع».

كريم فهمي: عمري ما هعجب كل الناس

وحول الانتقادات التي تعرض لها المسلسل، قال الفنان: «أنا مش ضد إني أعمل حاجة ومتعجبش الناس، لأنها أذواق وعمري ما هقدر أعجب كل الناس، البعض قد يقول إن نهايته تتشابه مع فيلم موعد على العشاء، وهذا مقصود وحقيقي، فقد أردنا إهداء النهاية إلى المخرج محمد خان لأننا نحبه.. النهاية لايقة».

«أنا والقناع» برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير وشيماء سيف والنجم الكبير محيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.