13 معلومة عن مصطفى الرفاعي.. اخترع مادة حرارية لأفران الصلب وأنقذ «إنبي»

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية السابق، والذي وصفه بأنه فقيد قطاع البترول والصناعة المصرية وأحد الرواد البتروليين المؤسسين لعدد من الكيانات البترولية العملاقة ومنها شركة «إنبي».

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن المهندس مصطفى الرفاعي كما يلي..

1- ينتمي لأسرة أرستوقراطية وكان والده طبيبًا أتم دراسة الطب وحصل على دبلومة في البكتريولوجي عام 1926 من جامعة فيينا ووالدته درست بكلية الآداب جامعة القاهرة في ثلاثينيات القرن الماضي وجده لوالده فكان أميرالاي في الجيش المصري، وجده لوالدته هو حافظ بك عابدين، الذي درس القانون في جامعة السوربون العريقة بباريس، وكان عضوًا بارزًا في حزب الوفد، وعضوًا بمجلس النواب عنه.

2- حصل على شهادة التوجيهية عام 1939 من مدرسة الخديوي إسماعيل بشارع نوبار، ومنها حصل على شهادة التوجيهية قبل أن يكمل 16 عامًا.

3- التحق بكلية الهندسة قسم الهندسة الكيماوية، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1958.

4- عمل بعد تخرجه كمهندس بوحدة تقطير معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.

5- سافر إلى إيطاليا للتعرف على أكبر معامل التكرير هناك، وتعلم اللغة الإيطالية، وأجرى أبحاثا عن استخلاص العطريات بمركز الأبحاث البترولية.

6- سافر في عام 1956 إلى الولايات المتحدة، وقضى 5 سنوات كاملة في جامعة أوكلاهوما، يدرس الهندسة الكيماوية، وكان وقتها حاصلا ًعلى إجازة سنوية من عمله، وفوجئ بإلغاء الإجازة، واضطرت القنصلية المصرية في شيكاجو إلى عدم تجديد جواز سفرهما دفعه إلى البحث عن عمل في الشركات الصناعية الأمريكية ليتمكن من الإنفاق على تعليمه واختير مصطفى الرفاعي للعمل في شركة أمريكية شهيرة في مجال الاختراعات.

7- اخترع مادة حرارية تستطيع مقاومة التآكل عند درجات الحرارة المرتفعة بأفران الصلب، وسجل الاختراع في الولايات المتحدة باسمه في إبريل عام 1966 تحت رقم 3248241.

8- صدر قرار بتعينه مديرًا للتطوير والتكنولوجيا في شركة السويس للبترول عام 1966.

9- ترأس مصطفى الرفاعي شركة انبي لمدة 12 عام 1980 لـ1992.

10- تولى منصب وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية في الفترة من 1999 إلى 2001.

11- كتب مذكراته عام 2007 بعنوان «عبور الفجوة التكنولوجية ..قصة عمل وطنى معاصر».

12- يعتبر الأب الروحي لشركة انبي للبترول حيث استلم انبي في وقت كانت على وشك التصفية بعد خروج الشريك الأجنبي ويعتبر أستاذ جيل في البترول والصناعة.

13- بلغ من العمر قرابة 90 عاما.