قصف أوكراني على دونيتسك.. 43 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي مقاطعة دونيتسك، 43 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 285 ذخيرة من عيارات مختلفة من بينها، 122، و152 و155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن سيرجي أكسيونوف، رئيس «شبه جزيرة القرم» التي ضمتها «موسكو» إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014، تمكن القوات من التشويش على طائرة مسيرة أوكرانية وإجبارها على الهبوط بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».

ارتفاع منسوب المياه في مدينة هولا بريستان

من جانبه، قال رئيس حكومة مقاطعة خيرسون، أندريه ألكسينكو، إن الوضع مع الفيضانات في مدينة هولا بريستان،تدهور بشكل حاد بحلول مساء أمس الثلاثاء، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى أن منسوب المياه بدأ في الارتفاع بسرعة.

وجاء تدهور الوضع على خلفية تفجير القوات الأوكرانية، سد كاخوفكا، مما أدى إلى حدوث فيضانات كارثية، فيما نفت «كييف» مسؤوليتها عن تدمير السد.

وفي وقت سابق، أوضح ألكسينكو، أن المياه المتدفقة من سد كاخوفكا المدمر غمرت مدينة أليوشكا بخيرسون بشكل كامل تقريبا، وفقا لما ذكره وسائل إعلام روسية

وكان مسؤول كبير في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، قال إن المسؤولين الأمريكيين والغربيين يرون علامات على بدء هجوم «كييف» المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.