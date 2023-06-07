الطبيعة تغضب.. مصرع وإصابة 100 شخص نتيجة سيول وزلازل تضرب عددا من الدول

شهدت عدد من الدول حول العالم، من بينها اليمن، خلال الساعات القليلة الماضية، كوارث طبيعية من سيول وزلازل، أسفرت عن مقتل وإصابة 100 شخص.

وأسفرت السيول التي ضربت اليمن، عن مصرع وإصابة أكثر من 18 شخصا، أغلبهم من النازحين، فيما حدث 82 انهيارا صخريا وقطع للطرق، و28 انهيار سدود وآبار.

وتعرضت محافظة المحويت الواقعة شمال غرب العاصمة «صنعاء»، نتيجة السيول إلى انهيارات صخرية، ما أسفر عن قطع الطرق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، إن السيول أسفرت عن تضرر 22 ألفا و306 أسر في 15 محافظة في الفترة من مارس إلى مايو الماضيين، مضيفا في تقرير، أن عدد المنازل المتضررة بلغ 21 ألفا و378 منزلا، منها 8 آلاف و339 منزلا تضرر بشكل كلي، و13 ألفا و34 منزلا بشكل جزئي و51 منزلا آيلا للسقوط.

وأشار الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى تضرر 159 من الأراضي الزراعية، و22 ضررا في الثروة الحيوانية، موضحا أن محافظة حجة من أكثر المحافظات تضررا في ممتلكات المواطنين.

وضربت هزات أرضية عددا من الدول حول العالم من بينها هايتي، وطاجيكستان واليونان، خلال الساعات القليلة الماضية، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 36 آخرين.

مصرع وإصابة 40 شخصا نتيجة زلزال هايتي

وفي هايتي التي تعاني من آثار فيضانات أسفرت عن مصرع 42 قتيلاً على الأقل وتسببت في نزوح أكثر من 13 ألفا آخرين، ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، بعمق 10 كيلومترات، أمس الثلاثاء، جنوب البلاد الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص على الأقل من بينهم 3 من اسرة واحدة وإصابة 36 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الهزة الأرضية ضربت بالقرب من مدينة جيريمي الساحلية الجنوبية الغربية، فيما أشارت وكالة الحماية المدنية في هايتي، إلى انهيار منزلين، وقطع طريق رئيسي يربط بين جيريمي ولي كاي.

وفي اليونان ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات.

وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 40 كيلومترا شمال غرب مدينة بيريستيري.

هزة أرضية بقوة 4.2 درجة تضرب باكستان

وفي باكستان، شهدت البلاد، هزة أرضية بقوة 4.2 درجة، وعلى عمق 2 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة باكستان، وقعت على مسافة 185 كيلومترا غرب مدينة لاركانا.

وفي تشيلي، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة، مدينة أنتوفاجاستا شمال البلاد، بعمق 135 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأشارت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت مدينة أنتوفاجاستا، على مسافة 115 كيلومتربين الشمال والشمال الشرقي من مدينة كالاما.

وفي رومانيا الواقعة جنوب شرق أوروبا، ضرب زلزال قوي 5.2 درجة على مقياس ريختر في مقاطعة أراد غرب البلاد، بعمق 15 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «المعهد الوطني الروماني للخدمة الجيوفيزيائية»، إن سكان عدة مدن في البلاد شعرت بالزلزال، مضيفا في تقرير، إن المجر يمكنها الشعور بالزلزال، حيث لا يبعد بؤرة الزلزال سوى 68 كيلومترا عن من مدينة بيكيسكابا المجرية.