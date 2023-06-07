الصحف المغربية: الوداد عاد بنتيجة إيجابية من القاهرة.. ومران مغلق للفريق

اهتمت الصحف المغربية بأخبار مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث قالت صحيفة «هسبورت» المغربية إن النادي الأهلي قرر تعيين حسام غالي رئيسا للبعثة.

وأضافت الصحيفة المغربية: «قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب غدا الخميس، لملاقاة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال».

حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب

وتابعت: «وأوضح الفريق المصري عبر موقعه الرسمي، أن حسام غالي يعمل حاليا على الاطمئنان على كل الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كل سبل الراحة للجهاز الفني واللاعبين».

واختتمت الصحيفة المغربية: «من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء على أن تعود في اليوم التالي للمباراة».

أما موقع هسبريس رياضة المغربي قال إن نادي الوداد الرياضي يستأنف تحضيراته لمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري، بحصة تدريبية مسائية في ملعب محمد بنجلون، بعد استفادته من يوم راحة الاثنين الماضي.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الوداد الرياضي سيدخل معسكرا مغلقا في الرباط لثلاثة أيام ابتداء من يوم الخميس.

الوداد يعود بنتيجة إيجابية من قلب القاهرة

أما صحيفة الأخبار المغربية، قالت إن «الوداد الرياضي لكرة القدم عاد بنتيجة إيجابية من قلب القاهرة بعد الهزيمة أمام الأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري الأبطال الإفريقية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد».