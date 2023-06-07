«الأرصاد» تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم.. تصل للقاهرة الكبرى

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس وبعض الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تزامنًا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأشار خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وحلايب وشلاتين.

أماكن سقوط الأمطار

وحذرت «الأرصاد»، في بيانها كبار السن ومرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من التعرض للرياح المحملة بالأتربة متوقعة سقوط أمطار خفيفة مساء اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 35 - 25

- العاصمة الإدارية 35 - 25

- أكتوبر 36 - 26

- بنها 35 - 25

- دمنهور 34 - 24

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 35 - 25

- الزقازيق 35 - 25

- شبين الكوم 35 - 25

- طنطا 34 - 24

- دمياط 39 - 23

- بورسعيد 27 - 22

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 34 - 24

- العريش 28 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 36 - 24

- نخل 32 - 18

- كاترين 28 - 16

- الطور 33 - 24

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 29 - 24

- مطروح 24 - 20

- السلوم 25 - 20

- سيوة 36 - 25

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 27

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 33 - 26

- رأس حدربة 34 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 43 - 29

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 43 - 30

- أبو سمبل 42 - 31