حالة الطقس اليوم الأربعاء 7-6-2023 وتحذير من تدهور الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية المتوقعة على أنحاء متفرقة من البلاد.

وفق بيان حالة الطقس، يسود اليوم طقس معتدل على كل الأنحاء في الصباح الباكر وفي فترات متأخرة من الليل، فيما يكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت هيئة الأرصاد في بيانها، إلى نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو كالتالي:

- القاهرة 35 - 25

- العاصمة الإدارية 35 - 25

- أكتوبر 36 - 26

- بنها 35 - 25

- دمنهور 34 - 24

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 35 - 25

- الزقازيق 35 - 25

- شبين الكوم 35 - 25

- طنطا 34 - 24

- دمياط 39 - 23

- بورسعيد 27 - 22

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 34 - 24

- العريش 28 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 36 - 24

- نخل 32 - 18

- كاترين 28 - 16

- الطور 33 - 24

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 29 - 24

- مطروح 24 - 20

- السلوم 25 - 20

- سيوة 36 - 25

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 27

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 33 - 26

- رأس حدربة 34 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 43 - 29

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 43 - 30

- أبو سمبل 42 - 31