مواعيد القطارات اليوم الخميس من القاهرة للمحافظات والعكس

ما بين القطارات المكيفة وقطارات النوم، والـVIP، تحرص سكك حديد مصر، على راحة الركاب والمترددين يوميا على استخدام جميع أنواع القطارات، وانتظام مواعيد الحركة اليومية بين جميع القطارات القادمة من الصعيد، أو المتحركة من القاهرة الكبرى للمحافظات، وذلك وفقا لما تعلنه يوميا هيئة سكك حديد مصر.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 8-6-2023

ضمن خدمات «الوطن» اليومية ، نستعرض مواعيد القطارات للقاهرة وللمحافظات والعكس اليوم الخميس 8-6-2023، التي جاءت وفقا لما هو معلن من هيئة سكك حديد مصر، على النحو التالي:

مواعيد القطارات الروسي المكيفة القاهرة-أسوان

- قطار 988 يتحرك 7:10 مساءً ووصول 7:50 صباحًا.

- قطار 1942 يتحرك 4:55 مساءً ووصول 5:15 صباحًا.

- قطار 80 يتحرك 9:00 صباحًا ووصول 2:05 صباحًا.

- قطار 1004 يتحرك 9:30 صباحًا ووصول 11:10 مساءً.

- قطار 188، يتحرك 6:00 مساءً ووصول 11:00 صباحًا.

- قطار 1014يتحرك 6:50 مساءً ووصول 9:00 صباحًا.

- قطار 1012، يتحرك قيام 8:20 مساءً ووصول 11:15 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة -أسوان

- قطار 1938، القاهرة - أسوان، يتحرك 10:40 مساءً ووصول 12:00 مساءً.

- قطار 2010 القاهرة - أسوان، يتحرك 10:00ووصول 10:55 صباحًا.

قطار 1902 القاهرة - أسوان، يتحرك 00:20 صباحًا ووصول 2:30 مساءً.

- قطار 982 القاهرة- أسوان، يتحرك 12:00 مساءً ووصول 2:25 صباحًا.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، قيام 10:00 مساءً ووصول 11:30 صباحًا.

- قطار 2006 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.15 مساءً.

- قطار 2012 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 17.30 مساءً.

- قطار 976 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 21.30 مساءً.

- قطار 996 القاهرة - أسوان، يتحرك الساعة 22.00 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة من القاهرة - الصعيد

- قطار 990 القاهرة، سوهاج، يتحرك 4 ووصول الساعة 12.

- قطار 971 القاهرة،- سوهاج يتحرك 5:20 صباحاً ووصول 1:05 ظهراً.

- قطار 990 بورسعيد - سوهاج، الساعة 14.00 مساءً.

- قطار 872 القاهرة - أسيوط، يتحرك الساعة 17.45 مساءً..

- قطار 890 القاهرة - سوهاج، يتحرك الساعة 23.30 مساءً.

- قطار 986 القاهرة - الأقصر، يتحرك الساعة 13.00 مساءً.

مواعيد القطارات الروسي المكيفة

- قطار 3008، إسكندرية - أسوان، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- قطار 974، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 160، القاهرة - الأقصر، قيام الساعة 12.15 مساءً.

- قطار 1006، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- قطار 972، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 14.20 مساءً.

مواعيد قطارات VIP القاهرة - أسوان

- قطار 1940، قيام 9:50 مساءً ووصول 10:05 صباحًا.

- قطار 2014 قيام 9:00 مساءً ووصول 9:40 صباحًا.

- قطار 980، قيام 8:00 صباحًا ووصول 10:25 مساءً.

مواعيد قطارات النوم القاهرة-أسوان

- قطار 1086 - يقوم من القاهرة 7:20 مساءً ويصل الساعة 8:55 صباحًا.

- قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساءً ويصل فى الـ 9:25 صباحًا.

- قطار 82، يقوم من القاهرة، 9:10 مساءً ويصل فى الـ 11:10 صباحًا.

مواعيد قطارات التالجو المكيف «القاهرة -أسوان»

- قطار 2030 من 7 مساء، إلى 6:40 صباح اليوم التالي.

- قطار 2031، 7 مساء ووصول الساعة 6:50 صباح اليوم التالي.