«الأرصاد»: سرعة الرياح تتجاوز 40 كيلو في مطروح وسيوة والسلوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ الهيئة أصدرت توقعاتها عن حالة الطقس، اليوم، موضحة وجود أتربة ورمال مثارة في أقصي غرب البلاد، كالصحراء الغربية وبعض المناطق من مرسي مطروح والسلوم وسيوة، «وارد يحصل تدهور وانخفاض رؤية أفقية في المناطق الغربية بسبب الأتربة والرمال المثارة».

«غانم»: أجواء لطيفة خلال فترات المساء

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية أية جمال الدين، أنّ سرعات الرياح المتوقعه اليوم، ستتجاوز الـ40 كيلومترا في الساعة بالمناطق الغربية، أما عن باقي مناطق الجمهورية فنشاط الرياح لن يكون مثيرا للرمال والأتربة، ما سيساعد على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء.

وأوضحت أنّه بالنسبة لطقس الغد الخميس، سيتحرك المنخفض الجوي للمناطق الداخلية، الأمر الذي سيؤدى إلى تأثرنا بمنخفض جوى خماسيني، سيؤثر، اليوم، على غرب البلاد، مع حركته غدا، مؤثرا على المناطق الداخلية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الساحلية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتابعت: «لو ورانا مشوار ونقدر نأجله بكرة الخميس فمن الأفضل تأجيلها الجمعة أو السبت، خاصة مرضي الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية، ولو لازم ننزل ياريت نرتدي الكمامات، ولو مسافرين على الطرق يجب أن تكون القيادة بهدوء خاصة الطرق السريعة والصحراوية».