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بدء تشغيل أول قطارات خط «القاهرة - مرسى مطروح» السبت.. اعرف المواعيد

كتب:

كريم روماني
09:49 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

تبدأ هيئة السكة الحديد، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، تشغيل قطارات نوم ومكيفة بخط «القاهرة - مرسى مطروح»، في إطار الاستعداد لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

تركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة

ويُجرى تشغيل أول قطار على خط «القاهرة - مرسى مطروح» رقم 939 / 940 ثالثة مكيفة يوم السبت، على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 05:50 صباحًا ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 13:40 ظهرًا، ووفق هيئة السكة الحديد في تقرير لها، أنه يتم تركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويستمر تشغيله من محطة القاهرة يوميًا.

محطات وقوف قطار 939 – 940 ثالثة مكيفة  

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، محطات ومواعيد وقوف قطار 939 – 940 ثالثة مكيفة القاهرة مرسى مطروح:

- يتحرك من محطة القاهرة الساعة 5:50.

- يصل إلى محطة بنها الساعة 6:26 ويتحرك منها الساعة 6:32.

- يصل إلى محطة طنطا الساعة 7:02 ويتحرك منها الساعة 7:12.

- يصل إلى محطة دمنهور الساعة 7:55 ويتحرك منها الساعة 8:02.

- يمر على محطة أبيس الساعة 8:35.

- يصل إلى محطة محرم بك الساعة 8:50 ويتحرك منها الساعة 9:10.

- يصل إلى محطة برج العرب الساعة 10:09 ويتحرك منها الساعة 10:12.

- يصل إلى محطة الحمام الساعة 10:27 ويتحرك منها الساعة 10:34.

- يصل إلى محطة العميد الساعة 10:53.

- يصل إلى محطة العلمين الساعة 11:12 ويتحرك منها الساعة 11:13.

- يصل إلى محطة سيدي عبدالرحمن الساعة 11:35 ويتحرك منها الساعة 11:36.

- يصل إلى محطة الضبعة الساعة 11:59 ويتحرك منها الساعة 12:00.

- يمر على محطة سملا الساعة 12:21.

- يصل إلى محطة مرسى مطروح الساعة 13:40.

  

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.