السكة الحديد تعلن تشغيل خدمات جديدة على خطوط الوجه البحري اليوم

حددت هيئة السكة الحديد، مواعيد قيام قطاري 810 و488، موضحة أن تشغيلهما سيبدأ اليوم، حيث تحرك قطار رقم 810 سياحي «ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية» من محطة شربين في تمام الساعة 3:15 صباحًا ووصل إلى محطة شبرا الخيمة في تمام الساعة 7:55 صباحاً.

وأضافت الهيئة في تقرير لها، أنه اعتباراً من اليوم يقوم قطار 488 ركاب من محطة بيلا في تمام الساعة 6:20 صباحاً ويصل إلى محطة طنطا في تمام الساعة 9:35 صباحا، لافتة إلى أنّ هذه القطارات تأتي في إطار عمليات تطوير وتحديث المنظومة.

نصائح مهمة للركاب

كما نشرت هيئة السكة الحديد، فيديو توعويًا عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكدت خلاله أنّ اتباع المسار الخطأ يعرض حياة الإنسان للخطر والمساءلة القانونية، وضرورة عدم تعرض الممتلكات والمركبات للدمار والمساءلة القانونية.

كما أكدت الهيئة ضرورة عدم استخدام المعابر غير الشرعية حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر، وضرورة عبور الطرق الشرعية والسكة من المنافذ المخصصة للعبور، واختيار المسار القانوني للعبور حتى لا تكون النتائج سيئة.

رفع كفاءة التشغيل اليومي

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنّها تعمل على رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، بإضافة عربات جديدة تسهم في استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.