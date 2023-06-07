استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-6-2023 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات، وتراوح سعر الشراء بين 30.75 و30.90 جنيه، وجاء الأعلى في مصرف أبو ظبي الإسلامي وفي بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية، فيما تراوح سعر البيع من 30.85 و30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وسعر الدولار اليوم الأربعاء 7-6-2023 في البنوك المصرية، الأقل في البيع في بنوك التنمية الصناعية، ومصر والأهلي المصري، والأعلى في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري، بـ30.83 جنيه للشراء وبالنسبة للبيع بـ30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، بـ30.75 جنيه للشراء والبيع و30.85 جنيه، وهو نفس سعر الدولار في بنك مصر.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندریة، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وجاء سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، بـ30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.