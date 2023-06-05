استقرار مؤشر الدولار عالميا بفضل بيانات الوظائف الأمريكية 

استقر مؤشر الدولار اليوم الاثنين، بعد أن كسب نصف في المائة في الجلسة السابقة، مدعوماً ببيانات الوظائف القوية بشكل مفاجئ والتي رفعت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وذلك بعد أن أضاف الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع 339 ألف وظيفة في مايو، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 190 ألفًا.

ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر

ووفقا لما اعلنه موقع «تريندينج إيكونومي»، ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 7 أشهر عند 3.7%، أعلى من المتوقع عند 3.5% وتباطأ نمو الأجور كما كان متوقعًا، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 25% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الشهر ، مع احتمال وجود توقف مؤقت في دورة التضييق لا يزال مطروحًا على الطاولة.

البنك المركزي قد يتخطى رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

اقترح بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سابقًا أنَّ البنك المركزي قد يتخطى رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل ، لكنهم أكّدوا أن مثل هذا القرار لا ينبغي تفسيره على أنه نهاية دورة التضييق.

وفي الوقت نفسه، وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون سقف الديون ليصبح قانونًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون محتمل كارثيًا.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وعلى المستوى المحلي، استقر سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري، وتراوح سعر الدولار الشراء 30.75 جنيه، وسعر الدولار البيع: 30.85 جنيه، فيما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الشراء: 30.75 جنيه، سعر الدولار البيع: 30.85 جنيه.