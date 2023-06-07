شباب العريش ينفذون حملة «شاطئ نظيف وراقي» بمنطقة الساحل

يواصل مجلس مدينة العريش اهتمامه بنظافة وتجميل الشاطئ، وذلك من خلال عملية إزالة الرمال من منطقة الكورنيش والألسنة الموجودة على الساحل الممتد من غرناطة حتى المساعيد، والتي تبلغ نحو 12 كيلو مترات، وذلك بحملة نظافة شاملة مشتركة بين مجلس مدينة العريش والشباب والرياضة بعنوان «شاطئ نظيف وراقي».

التنبيه على النظافة واتخاذ إجراءات حاسمة حال المخالفات

وبدأ مجلس مدينة العريش حملة النظافة والتجميل، بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لاستقبال المصطافين هذا العام، وجرى الاتفاق مع أصحاب الكافيهات عدم رمي المخلفات بمنطقة الساحل والألسنة، موضحا أن قسم الإدارة الهندسية والنظافة والتجميل يواصلان المرور على أصحاب الكافيهات، والمقاهي الموجودة على طوال الساحل، وجرى التنبيه على النظافة واتخاذ إجراءات حاسمة حال المخالفات.

العمل على نظافة وتجميل الشاطئ

وقال إيهاب بيتا مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريحات لـ«الوطن» إن شباب المديرية والمعسكر الصيفي، يواصلون جهودهم على طوال الشاطئ بالتنسيق مع مجلس المدينة، وأن إقامة المعسكر الهدف منه نشر ثقافة الوعي لدى العائلات والأسر على طوال الساحل، وأيضا العمل على نظافة وتجميل الساحل، لنقل صورة جميلة عن السياحة في العريش.