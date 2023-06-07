بسام الشنواني رئيسا للجمعية المصرية لشباب الأعمال

أجرت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أمس، انتخابات مجلس الإدارة لانتخاب 13 عضو مجلس إدارة، بحضور أغلب أعضاء الجمعية، وأسفرت الانتخابات التي تلتها انتخاب مجلس تنفيذي جديد، عن فوز المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أبوباشا، الأمين العام، ومحمد صالح، أمين الصندوق، ونور الجبلي وعبدالرحمن عسل، نواب رئيس المجلس، وعضوية جمال أبوعلي، الرئيس السابق، ومحمد صباح وعلي عناني، وأحمد نافع، وندي الديب، ومصطفى محرم، وسلمي القديم، وياسمين قمر.

تحسين مناخ الأعمال

من جانبه، وجّه بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الشكر لجمال أبوعلي، الرئيس السابق ومجلس الإدارة السابق، على قيادتهم للجمعية في الفترة الماضية في وقت شهد العديد من التقلبات الاقتصادية الشديدة، وعلى المجهود الذي بذله المجلس السابق في سبيل أداء الجمعية دورها في تحسين مناخ الأعمال بمصر، وتوفير خدمات أعمال لأعضاء الجمعية، إضافة إلى تواجد مجلس الإدارة وجمال أبو علي ومشاركته في العديد من الفعاليات كرئيس للجمعية، آخرها ممثلا لشباب الأعمال بجلسات الحوار الوطني.

تقرير أعمال مجلس الادارة

وكانت الجمعية قد عرضت تقرير أعمال مجلس الإدارة عن السنوات 2021 حتى 2023، وشمل نشاط الجمعية في تلك الفترة إصدار ورقة سياسات تطوير الصناعة، وورقة سياسات الأمن الغذائي، وورقة سياسات قطاع التوزيع والتخزين، وعمل الجمعية في ملفات التحول الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة الفساد، ودعم أعمال الأعضاء داخل وخارج مصر، ودعم الجمعية الفعال لمجهودات الدولة في خلق بيئة استثمار جاذبة وتنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال.