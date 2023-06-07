مواقف صعبة في حياة أحمد عزمي.. بدأت بوفاة الأم والأخ وانتهت بالسجن

تصدرت أخبار الفنان أحمد عزمي، عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهوره في لقاء تليفزيوني، تحدث خلاله عن الصعوبات التي تعرض لها في حياته، وتحديدا بعد وفاة شقيقه ووالدته، ودخوله السجن لمدة 6 أشهر، ومروره بحالة نفسية صعبة، جعلته يختفي عن الأنظار لبعض الوقت.

أحمد عزمي يكشف سبب حزنه

وقال الفنان أحمد عزمي في تصريحات تلفزيونية، إنّ السبب الأساسي وراء حزنه وشعوره بالاكتئاب خلال الفترة الأخيرة، شعوره بأنه وصمة عار في حياة كل من يحبهم، واصفا هذا الشعور بالصعب.

وتحدث عن الصعوبات التي واجهها في حياته، «مررت بصدمة وفاة أمي بعد وفاة أخي حمدي في مشاجرة مع أحد الأشخاص، ثم القبض علي لحيازتي مواد مخدرة، فكان يركب معي ناس مش قادر أتذكر عرفتهم إزاي أو منين، أنا كنت باخد ترامادول بوصفة روشتة، بس الموقف على بعضه ماكنش كويس، وصدر ضدي حكم بالحبس لمدة 6 أشهر».

أخر أعمال الفنان أحمد عزمي

أخر أعمال الفنان أحمد عزمي، كان مشاركته في فيلم بحبك، والذي يتناول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.