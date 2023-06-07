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ضبط متهمين بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة العملة في دمياط

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
11:38 ص | الأربعاء 07 يونيو 2023
صورة أرشيفية - وزارة الداخلية

صورة أرشيفية - وزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمان بمحافظة دمياط، بتهمة ممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.

كما وجّه للمتهمين، إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت حصيلة تجارتهما بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان