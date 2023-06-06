7 أماكن لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم.. اعرفها

أعلنت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، والذي يستمر لمدة 15 يومًا على أن ينتهي تلقي طلبات تظلمات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2023، فضلًا عن سعر التظلم والمواعيد، والأوراق المطلوبة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أنّه جرى تخصيص 7 أماكن لكل إدارة تعليمية مكانًا لتلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 والتي جاءت كالتالي:

إدارة شرق الفيوم: تقدم تظلمات الشهادة الإعدادية في مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالحادقة بالفيوم.

غرب الفيوم التعليمية: تقدم تظلمات الشهادة الإعدادية في مدرسة التحرير الابتدائية بشارع السنترال بالفيوم

طامية التعليمية: تقدم تظلمات الشهادة الإعدادية في المجمع التعليمي بطامية بأرض المحلج

إطسا التعليمية: تقدم تظلمات الشهادة الإعدادية في مركز التدريب بمدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل الإعدادية «إطسا الإعدادية سابقًا» خلف مركز شرطة إطسا.

سنورس التعليمية: مدرسة الشهيد صلاح الدين بشارع المدارس بسنورس.

أبشواي التعليمية: نقابة المعلمين بأبشواي.

يوسف الصديق: المركز الاستكشافي بالشواشنة بجوار الوحدة المحلية.

سعر التظلم في الشهادة الإعدادية 2023

وبلغ سعر التظلم في الشهادة الإعدادية 2023 بحسب بيان مديرية التربية والتعليم، 35 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب أو الطالبة في التظلم عليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية

وأشارت وكيل تعليم الفيوم، إلى أنّه فيما يخص خطوات تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2023 والأوراق المطلوبة، فإنّه يتم تقديم طلبات التظلم من أولياء أمور الطلاب، مرفق معها الأوراق الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

الالتزام بضوابط فحص أوراق الإجابة المعلنة

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة الالتزام بضوابط فحص أوراق الإجابة المُعلنة داخل لجنة النظام والمراقبة، وعدم مخالفتها.