ضبط مخدرات و5 ملايين جنيه بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم دون تراخيص في دائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 هاتف محمول، ومبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل، واتخذت الإجراءات القانونية.