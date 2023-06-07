موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات في مصر

ينتظرالمسلمون في مصر وجميع دول العالم، موعد إجازة عيد الأضحي ووقفة عرفات، والذي سيحل خلال أسابيع قليلة، وفقا لما كشف عنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات

وتحل وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، وفق ما أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ أنه من المتوقع أن يولد هلال ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو الجاري، ليصبح أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو الجاري، ومن المقرر إعلان المملكة العربية السعودية الموعد بشكل رسمي بعد الرؤية الشرعية خلال 10 أيام من الآن، بعد استطلاع هلال شهر ذى الحجة.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

- وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27-6-2023.

- أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28-6-2023.

- ثان أيام عيد الأضحى الخميس 29-6-2023.

- ثالث أيام عيد الأضحى الجمعة 30-6-2023.

- رابع أيام عيد الأضحى السبت 1-7-2023.

الإجازات المتبقية في 2023

أما عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023:

- إجازة رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو.

- إجازة 23 يوليو، وتوافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة المولد النبوي الشريف، وتوافق الأربعاء 27 سبتمبر.

- إجازة أكتوبر 1973، وتوافق يوم الجمعة.