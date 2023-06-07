يوم توظيفي من «الشباب والرياضة».. رواتب تصل إلى 8 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات المالكة لسلسة مطاعم وجبات سريعة.

وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي للشركة، وشروط ومميزات الحصول على الوظيفة وهي كما يلي:

تفاصيل اليوم التوظيفي

العنوان: 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر، الدور الرابع، وذلك يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء على الوظائف التالية:

1. مدير مطعم، «خبرة 3 سنوات على الأقل في نفس مجال الفاست فود - يفضل مؤهل عالي».

2. مساعد مدير، «خبرة 3 سنوات على الأقل في نفس مجال الفاست فو - يفضل مؤهل عالي».

3. عضو فريق- كرو مطعم «مؤهل متوسط- طلبه كليات ومعاهد وخريجيين».

4. كول سنتر «مؤهل عالي»

أماكن العمل: القاهرة، الجيزة، الساحل الشمالي لفترة الصيف، التجمعات، الشروق، مدينتي.

الكول سنتر: الحي السابع في مدينة نصر.

شروط التقديم على الوظائف

- عضو الفريق، يتراوح السن بين 20 و33 عاما.

- الإداريين، يتراوح السن بين 26 و40 عاما.

- الكول سنتر، يتراوح السن بين 22 و35 عاما.

- موقف واضح من التجنيد

الحقوق والمميزات

- راتب مدير المطعم ومساعد المدير من 6000 إلى 8000 جنيه.

- راتب عضو فريق لا يقل عن 4000 إلى جانب الإضافي والحافز الشهري للخريجين.

- راتب الخريجين 3500 جنيه إلى جانب الإضافي والحافز الشهري.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر.

كيفية التقديم على اليوم التوظيفي

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة على ذلك الرابط، والذهاب مباشرا على عنوان 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.