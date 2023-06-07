رئيس «الثقافي الروسي» يبرئ موسكو من تدمير سد «نوفا كاخوفكا» الأوكراني

قال مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي، إن الماكينة الانتخابية أو السياسية الأمريكية والأنجلو سكسونية تتقن أن تعمم الأكاذيب وتعمم الاتهامات ضد الآخر، فإذا كان هناك كاميرات أوكرانية موجودة في السد الأوكراني «نوفا كاخوفكا»، الذي جرى تدميره أمس، فهو تحت السيطرة الأوكرانية، وبالتالي فكيف زرع الروس هذه القنابل هناك؟

وأضاف رئيس المركز الثقافي الروسي، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا أعلنت أن هناك محطة كهربية كهرومائية بها سدود وهذه السدود يمكن أن تطلق الماء بكميات ضخمة إذا فتحت كل أبوابها، وفي أي حالة من الطوارئ تغلق هذه الأبواب وهي سدود تحت سيطرة أوكرانيا والفرصة الغريبة أن هذه البوابات فتحت وهي تحت السيطرة الأوكرانية ولإغراق الأراضي الروسية، وإذا كانوا يعتبرون ذلك عملا تخريبا؛ فلماذا لم يغلقوا هذه البوابات ومن الواضح أن من قام بهذا الأمر الأنجلو سكسونية.