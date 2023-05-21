الخطوط السعودية تستقبل أول أفواج ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ

بدأت مجموعة الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ، إذ وصل إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولى بالمدينة المنورة أول فوج من حجاج بيت الله الحرام قادما من مدينة لكناو بالهند ويضم 298 حاجا، كما وصلت أولى رحلات طيران أديل قادمة من مدينة كلكتا بالهند وعلى متنها 326 حاجًا.

واستقبل مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، ضيوف الرحمن على أولى رحلات الحج، ونوّه بأن جميع الخدمات النوعية في جميع مواقع الخدمة التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن تتواكب مع توجيهات القيادة بتوفير كل ما من شأنه التيسير على حجاج بيت الله الحرام ليؤدوا نسكهم بكل طمأنينة، وفقا لوكالة أنباء السعودية «واس».

تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وأشار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن إلى أن أهمية دور مجموعة الخطوط السعودية لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في قطاع الحج والعمرة، إذ جرى وضع تطوير تجربة السفر وتعزيزها بأحدث التقنيات والربط الرقمي التكاملي مع مختلف الجهات في عين الاعتبار، علاوةً على أن كلا من الخطوط السعودية وطيران أديل تستقبل المزيد من الطائرات الجديدة قريبا بما يمكّنها من زيادة السعة المقعدية والوصول إلى وجهات جديدة.

استقبال ضيوف الرحمن

يشار إلى أن خطة الخطوط السعودية لموسم الحج تتضمن تخصيص أكثر من مليون و200 ألف مقعد لنقل ضيوف الرحمن من 114 وجهة تمثل المجدولة والموسمية، فيما سيتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 6 محطات تشمل جدة، والمدينة المنورة، والرياض، والدمام، والطائف، وينبع، فى الوقت الذى ستوفر خدمات جوية نوعية بأجواء إيمانية بدءا من الإعلان عن الميقات ومواقيت الصلوات، وكذلك عبر شاشات الطائرات التي ستعرض المواد الدينية بمعدل 724 ساعة بـ 14 لغة متنوعة.