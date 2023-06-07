جامعة طيبة التكنولوجية: التدريب العملي للطلاب في المنشآت الصناعية خلال أيام

أعلن الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ختام امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية دون أية معوقات.

وأوضح أن إجازة نهاية العام ستبدأ السبت المقبل، والتي ستشهد انعقاد التدريبات العملية الصيفية لمدة 6 أسابيع، للطلاب بالمناطق والمنشآت الصناعية بالنسبة لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتدريب في المنشآت السياحية وشركات السياحة والسفر ومطار الأقصر الدولي بالنسبة لطلاب تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، مؤكدا أن أعمال التصحيح والرصد للنتائج تجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان جميع نتائج الطلاب خلال الأسبوعين المقبلين.

إتمام العملية التعليمية للمرة الأولى بالجامعة بنجاح منقطع النظير

وأشاد الدكتور عادل زين الدين بمجهودات الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأحمد الفاضل، أمين الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ونجاحهم في إتمام العملية التعليمية للمرة الأولى بالجامعة، بنجاح منقطع النظير، وإشرافهم المستمر على سير العملية الامتحانية، وحرصهم توفير كافة الاحتياجات لضمان بيئة جامعية مناسبة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.