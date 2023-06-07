المدارس تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة 2023 بتجهيز وتعقيم اللجان

بدأت المدارس استعداداتها النهائية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع، إذ بدأت المدارس بتنظيم وإعداد اللجان وتنظيم العمل داخل الأدوار من أعمال التحضير والتجهيز وتعقيم للجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. تجهيز اللجان

ومن جهته، وجهت المديريات التعليمية، بالانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2023، وتوفير كل سبل الراحة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب والمعلمين، مشددة علي نظافة المحيط الخارجي للمدارس التي ستجرى بها الامتحانات، والتنبيه بعدم تواجد أولياء الأمور أمام اللجان الامتحانية.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. تعقيم اللجان

وشددت المديريات التعليمية، على ضرورة توافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ومراجعتها للتأكد من عملها، وتطهير وتعقيم التي تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الامتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المقار.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.