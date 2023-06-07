إجمالي إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان تتجاوز 35 مليون جنيه

نجاح كبير حققه الفنان محمد رمضان بفيلمه الأخير «هارلي»، الذي يعرض حاليا في دور العرض، حيث حقق نحو 35 مليون جنيه و536 ألف جنيه منذ بداية عرضه حتى الآن.

إجمالي إيرادات فيلم هارلي لـ محمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم هارلي حقق نجاحا كبيرا، حيث حقق أمس الثلاثاء بدور العرض 36 ألف جنيه، ليصبح إجمالي إيردات الفيلم نحو 36 مليون جنيه.

أبطال فيلم هارلي لـ رمضان

ويضم فيلم هارلي مجموعة كبيرة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

تدور قصة فيلم هارلي عن عالم الإدمان والمخدرات، من خلال هارلي الذي يتورط مع إحدى العصابات ويدخل ضدهم في معارك شرسة مستندًا إلى ذكاءه، ولكن تحدث مفاجآت صادمة في حياته تقلب الأمور رأسًا على عقب.

نشاط فني لـ محمد رمضان

ويعيش الفنان محمد رمضان حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض فيلمه الجديد «ع الزيرو» في موسم عيد الأضحي المبارك، بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسل «جعفر العمدة» في موسم رمضان 2023 .