«الحضّانة حياة».. مبادرة لإنشاء وحدة رعاية للأطفال والمبتسرين بالمجان

أطلقت مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة مبادرة «الحضانة حياة»، وتتضمن إنشاء وحدة لرعاية حديثي الولادة والأطفال المبتسرين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل كيانات المجتمع المدني بضرورة تكثيف جهودها نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة، وتقديم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة وحدها الوفاء بها.

نقص الحضانات هو الشغل الشاغل

وأوضح الدكتور مصطفى حرزالله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة فكرة المبادرة قائلًا إنّه عندما فكّروا في مشروع ينقص أهالي المحافظة، تساهم المؤسسة في إقامته بجهود وتعاون أهل الخير استكمالًا لدورها التنموي، كان نقص الحضانات هو الشغل الشاغل والخاطر الأكبر والهدف الأسمى، حيث رصدوا معاناة الأطفال غير مكتملي النمو، ومعاناة الأهل في إيجاد حضّانة تضعهم بها لاستكمال نموهم.

كانت المعاناة ما بين رفض بعض المستشفيات استقبال الأطفال، بحجة عدم توافر حضانات خالية، وبين ارتفاع أسعار الحضانة في المستشفيات الخاصة، التي قد تتجاوز الألف جنيه في بعض المستشفيات، في الوقت الذي يعاني فيه الأهالي من الظروف الاقتصادية الصعبة ومن هنا كانت مبادرة «الحضّانة حياة»، في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بصحة الطفل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمبتسرين والحد من المشكلات الصحية التي يعانون منها.

التخفيف عن معاناة المواطنين البسطاء

وأضاف حرز الله، أنّ التفكير في مشروع الحضّانات جاء بالتزامن مع اهتمام القيادة السياسية بجهود المجتمع المدني في هذا الشأن، مؤكدا أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له في ختام مؤتمر الشباب في أسوان، كأصغر مدير قطاع لمؤسسة خيرية في الصعيد، كان دافعًا لاستمرار الحلم للتخفيف عن معاناة المواطنين البسطاء.

مواجهة أزمة نقص الحضّانات

ودعا حرزالله، رجال الأعمال بالأقصر والصعيد بشكل عام لدعم مشروع «نور الحياة» لحضّانات الأطفال المبتسرين، مشيرًا إلى أن مشروع افتتاح الحضانات الجديدة سيحدث انفراجة كبيرة لمواجهة أزمة نقص الحضانات بمحافظة الأقصر.

%20 نسبة الأطفال المبتسرين

فيما قال مصطفى حفني، المدير التنفيذي لمركز نور الحياة التابعة لمؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، أن معدلات الولادات المبكرة «المبتسرون» تبلغ 20% من المواليد، ويبلغ معدل وفيات حديثي الولادة يبلغ 11 طفلا بين 1000 طفل، ويمكن تلخيص مشكلات الأطفال المبتسرين في ارتفاع نسبة المواليد التي تتطلب دخول الحضانات إلى نحو 25% من المواليد، مقارنة بنسب الدخول العالمية والتي يتراوح بين 10-15%.