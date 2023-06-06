محافظة القاهرة تتخذ 14 إجراء قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة

اتخذت أجهزة محافظة القاهرة، حزمة من الإجراءات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق الأسبوع المقبل، من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة لتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها محافظة القاهرة في هذا الملف وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ العاصمة.

تنظيف محيط المدارس

وجاءت الإجراءات كالتالي:

- توجيه الأحياء وهيئة النظافة والشركات بتكثيف حملات رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس.

- رفع كفاءة الطرق والإنارة والتأكد من تغطية جميع البالوعات بجميع الطرق المؤدية إلى المدارس قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023.

- العمل على تحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام بالشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب.

- اتخاذ كل الإجراءات لتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

مراوح ومياه داخل اللجان

- التشديد على وجود المراوح باللجان وتوفير المياه المبردة لمواجهة حرارة الجو.

- المرور الدوري على اللجان من قبل مديري الإدارات التعليمية.

- توفير الحماية المدنية وطفايات الحريق باللجان والتأكد من صيانتها.

- تطهير مقرات اللجان عقب كل امتحان مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدي بجميع دورات المياه الموجودة داخل المدارس.

- التنسيق مع المرور لتنظيم الحركة بالطرق المحيطة باللجان.

- تأمين مقار اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين بالتنسيق مع الشرطة.

- تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات من مركز التوزيع إلى اللجان من خلال الأمن.

إجراءات صحية خلال فترة الامتحانات

- توفير سيارة إسعاف وطبيب بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية في كل لجنة لمواجهة أي طارئ.

- توفير مولد كهربائي بنطاق الكنترولات ولجان الثانوية العامة.

- تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة الجهات المختصة لمتابعة سير الامتحانات.