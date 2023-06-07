أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء.. جرام عيار 21 بكام؟

سجَّل الذهب، اليوم الأربعاء، في المملكة العربية السعودية لعيار 24، سعر 236.89 ريال سعودي للجرام، وسجَّل الجرام من عيار 22 سعر 217.15 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية

أما جرام الذهب عيار 21 في السعودية فبلغ سعره نحو 207.28 ريال، سعودي وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.67 ريال سعودي، وعيار 14 بـ 138.19 ريال سعودي، وعيار 12 سجل 118.45 ريال سعودي.

سعر أوقية الذهب في السعودية

وبلغ سعر أوقية الذهب 7367 ريالا سعوديا داخل المملكة العربية السعودية، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1658 ريالا سعوديا، وسعر كيلو الذهب نحو 236 ألفا و890 ريالا سعوديا.

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين الذين يغلب علهيم الحذر لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لكن تراجع الدولار شكل دعما للمعدن الأصفر.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاضا طفيفا في أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو ، ولكن من المرجح أن يظل التضخم الأساسي مرتفع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوقف المركزي الأمريكي مسيرة رفع الفائدة.

أسعار الذهب عالميا

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في السوق الفورية عند مستوى 1963.83 دولار للأوقية.

بينما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أداء فاترا لتبلغ 1980.20 دولار، وتراجع مؤشر الدولار قليلا مما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بحسب وكالة «رويترز».

المعادن النفيسة

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 23.6131 دولار للأوقية.

بينما صعدت أسعار البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1034.55 دولار.

وزادت أسعار البلاديوم بنسبة 0.4% لتصل إلى مستوى 1419.07 دولار.