استقرار نسبي في أسعار الذهب مع ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، بفعل استقرار نسبي لسعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسوق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، مع حالة من الضبابية وعدم اليقين حول مصير أسعار الفائدة، حيث تسود حالة من التضارب بين توقعات قرار رفع الفائدة أو تثبيتها.

تقلبات هامشية بالأسواق

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة السبائك، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب شهدت تقلبات هامشية بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث بدأ جرام الذهب عيار 21 التداول صباح اليوم عند 2.350 ألف جنيه، وتراجع إلى 2.345 ألف جنيه، وارتفع إلى 2.460 ألف جنيه، واختتم التداولات عند مستوى 2.350 ألف جنيه، بينما بدأت الأوقية التداول عند 1.961 ألف دولار، وارتفعت إلى 1.966 ألف دولار، واختتمت التداول عند 1.963 ألف دولار.

وأضاف «كامل»، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.686 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر 2.010 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.800 ألف جنيه.