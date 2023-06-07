أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 2345 جنيهًا في محال الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023 استقرارا ملحوظا مع بدء التعاملات الصباحية عقب انخفاض كبير في سعر الذهب، خلال التعاملات منذ بداية الأسبوع، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 سعر 2345 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة

وسجلت أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات الصباحية، استقرارا، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، فيما سجلت أسعار الذهب أمس الأحد تراجعا، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وجاءت أسعار الذهب اليوم 7-6-2023 في الصاغة المصرية الآن بـ2680 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2345 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2010 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 18 ألفًا و760 جنيهًا.

سعر الذهب في السوق العالمية

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات بداية الأسبوع الحالي، حيث سجل سعر الأوقية 1964 دولارا، وذلك قبل اجتماع المركزي الفيدرالي.