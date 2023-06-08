«مستشفى النجوم».. 5 فنانين على فراش المرض

تعرض عدد من نجوم الفن لأزمات صحية خلال الأيام الماضية تسببت في نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كان من بينهم الفنان حسام داغر ولقاء سويدان ومحمد مهران، طارق عبد العزيز، أشرف مصيلحي، وهنا تعرف على تطورات الحالة الصحية لهم.

- طارق عبد العزيز

خرج الفنان طارق عبد العزيز من المستشفى منذ أيام، بعد تماثله للشفاء، حيث خضع لعملية قسطرة بالقلب، وظل بالمستشفى لعدد من الأيام، حتى يعود لكامل صحته، وحالياً يستكمل علاجه بالمنزل.

- حسام داغر

الفنان حسام داغر كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن خروجه من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية إلى غرفة عادية بعدما كان قد تم نقله إلى المستشفى مساء يوم الأحد قائلا «الحمد لله بقيت أحسن».

- أشرف مصيلحي

لا يزال الفنان أشرف مصيلحي يخضع للعلاج في منزله، بعدما خرج من المستشفى منذ أيام، إثر إصابته بوعكة صحية شديدة ألزمته الدخول إلى العناية المركزة، وطالبت زوجته المخرجة منال الصيفي الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد.

- لقاء سويدان

تحسنت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان، بعدما خضعت لعملية جراحية مساء الأحد الماضي، ولكن بعد تحسن حالتها الصحية خرجت من المستشفى منذ ساعات إلى منزلها على أن تستكمل علاجها .

- محمد مهران

أجرى الفنان محمد مهران عملية جراحية الإثنين الماضي وتمت العملية بنجاح ويخضع الآن لاستكمال العلاج، على أن يعود لاستئناف نشاطه الفني من جديد.