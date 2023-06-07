دول تلجأ إلى خفض احتياطي البنوك المركزية من الذهب.. هذه هي الأسباب

شهدت الفترة الماضية لجوء البنوك المركزية في عدد من الدول إلى خفض احتياطياتها من الذهب، وسط حالة عدم الاستقرار التي سيطرت على تعاملات المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وهو ما يعني تراجع احتياطي الذهب في البنوك المركزية لهذه الدول.

خطوة لتلبية الطلب على السبائك والمجوهرات

قرار البنوك المركزية في الدول التي أقدمت على هذه الخطوة، ومن ضمنها تركيا، لم يكن بسبب عدم الوثوق في الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، بحسب ما أكد خبراء اقتصاديون، ولكن جاء لتلبية طلبات شراء الذهب في الأسواق المحلية، وبهدف سد الطلب القوي للغاية على السبائك والعملات والمجوهرات.

وبالرغم من قيام عدد من الدول بخفض احتياطي الذهب لديها، إلا أن هناك بنوك مركزية لبعض الدول الأخرى قامت بزيادة الاحتياطي الخاص بها من الذهب، وفق التقارير المنشورة لحجم الاحتياطي من المعدن الأصفر لشهر مايو الماضي.

الصين والعراق ترفعان احتياطيات الذهب

ورفعت الصين من احتياطاتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، مما يشير إلى استمرار طلب البنوك المركزية القوي على المعدن الثمين حول العالم.

ورفعت الصين حيازاتها من الذهب بنحو 16 طناً في مايو، وفقاً لبيانات بنك الشعب الصيني الصادرة اليوم الأربعاء، ليصل بذلك إجمالي المخزون الآن إلى نحو 2,092 طناً، بعد إضافة إجمالي 144 طناً من نوفمبر حتى الشهر الماضي.

وعلى خطى الصين، عززت العراق احتياطياتها من الذهب بنحو 2.5 طن في مايو الماضي، ليرتفع احتياطي البلاد من المعدن الأصفر بنسبة 2% منذ نهاية الربع الأول من العام الجاري، ليصل مجموع احتياطي البنك المركزي العراقي إلى 132.7 طن، بحسب بيانات بلومبرغ ومجلس الذهب العالمي.