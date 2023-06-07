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موعد مباراة الأهلي القادمة.. من يحسم اللقب الغائب عن الفرق المصرية؟

كتب:

رحاب عبدالراضي
03:34 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
الأهلي والوداد

الأهلي والوداد

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في مباراة مهمة ينتظرها الجمهور العربي والأفريقي لمعرفة من سيحصل على اللقب هذا العام 2023.

وفي السطور التالية نعرض موعد مباراة الأهلي القادمة، حيث تقام يوم الأحد المقبل، على استاد محمد الخامس في المغرب، بإياب نهائي البطولة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويختلف موعد مباراة الأهلي القادمة وفقا لكل دولة، فتذاع في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والأردن والسودان والسعودية وقطر، وتذاع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

واستطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على الوداد المغربي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على أرض استاد القاهرة، وانتهت بفوز الأحمر بثنائية سجلها بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا، مقابل هدف للفريق المغربي، وهو ما جعل مهمة النادي الأهلي صعبة في مباراة الإياب المقبلة، ويحتاج للتعويض أو الحفاظ على شباكه نظيفة حتى يستطيع تخطي عقبة الوداد، واستعادة اللقب الغائب عن خزينة النادي في الأعوام الأخيرة.

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بقلم رحاب عبدالراضي