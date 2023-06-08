بدء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023.. اعرف الجدول كاملا

يبدأ اليوم الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك ليوم 22 يونيو الجاري، حيث كثفت هيئة السكك الحديدية من الاستعدادات الخاصة بالعيد بالتنسيق مع مختلف المحطات، موضحة أنها تعمل بصفة مستمرة على تطوير الخدمات المقدمة لجمهور الركاب سواء بزيادة تركيب عربات القطارات أو إضافة نوعيات جديدة من القطارات على خطوط السكة الحديد مثل التالجو.

جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023

وقالت الهيئة، في مستند رسمي لها، أنه بالنسبة للسفر يوم 23 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 9 يونيو 2023، والسفر يوم 24 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023، والسفر يوم 25 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 10 يونيو 2023، والسفر يوم 26 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 12 يونيو 2023.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه بالنسبة للسفر يوم 27 يوينو 2023 يتم الحجز يوم 13 يونيو 2023، والسفر يوم 28 يونيو 2023 يتم الحجز يوم 14 يونيو 2023، لافته إلى استمرار أعمال صيانة القطارات قبل خروجها من الورش.

تحويل المزلقانات لكباري

وفي سياق متصل، شددت هيئة السكة الحديد، على جميع الركاب بضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة للعبور وهي المزلقانات الشرعية الخاصه بهيئه السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات، مؤكدة على وجود خطة لتحويل المزلقانات لكباري تيسيراً على جميع المواطنين بما يخفف من الإزدحام المروري.