«السكة الحديد»: إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023 من الغد

يبدأ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، غداً الخميس الموافق 8 يونيو الجاري، وذلك للسفر يوم 22 يونيو الجاري 2023، وفق ما حددته هيئة السكك الحديدية، في إطار الاستعدادات الخاصة بالعيد، موضحة أنَّه يجرى حالياً تجهيز القطارات سواء بصيانتها جيداً أو إجراء بعض الإصلاحات البسيطة في العربات.

وذكرت هيئة السكة الحديد، في تقرير لها، أنَّ حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، يكون من منافذ بيع التذاكر سواء في محطة رمسيس أو الجيزة، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لحجز التذاكر منعاً للتدكس.

توفير نوعيات مختلفة من القطارات

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنَّها حرصت على توفير نوعيات مختلفة من القطارات سواء المكيفة أو الروسي أو الـ«VIP» أو التالجو، على مختلف الخطوط تيسيراً على جمهور الركاب.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنَّه تقرر السماح للركاب حاملي اشتراكات قطارات «تحيا مصر» بالسفر «واقف» على القطارات التي تم تعديل تركيبها من قطارات «تحيا مصر» إلى ثالثة تهوية ديناميكية، موضحة أنَّ ذلك يأتي في إطار حرصها على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

امتداد سير بعض القطارات

ونوهت إلى أنَّه تقرر امتداد مسير قطار 974 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - نجع حمادى» إلى محطة الأقصر بدلاً من انتهاءه بمحطة نجع حمادي وقيام قطار 975 إكسبريس تهوية ديناميكية من محطة الأقصر بدلاً من محطة نجع حمادي، فضلاً عن امتداد مسير قطار 1006/ 1007 إكسبريس تهوية ديناميكية «القاهرة - سوهاج» والعكس إلى محطة نجع حمادي بدلاً من انتهاءه بمحطة سوهاج.