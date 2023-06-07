خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. علاجية ونفسية

خدمات علاجية عدة يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمتعاطين، وذلك بالمجان وفي سرية تامة، وتشمل مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ لوقف التدهور العضوي والنفسي الناتج عن التعاطي، ويُقدم العلاج بالخط الساخن من خلال فريق من الأطباء المتخصصين.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية خدمات «الخط الساخن» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفقا للموقع الرسمي للصندوق.

خدمات «الخط الساخن» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

تتنوع الخدمات العلاجية التي تُقدم من خلال الخط الساخن، وتتضمن:

1- علاج طبي، يشمل علاج أعراض الانسحاب والأمراض الجسمية.

2- علاج نفسي.

3- الوقاية من الانتكاسة.

4- برنامج الرعاية النهارية.

5- أهمية العلاج الجماعي لمرضى الإدمان.

خدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عبر موقعه، أن الإدمان مرض يستحق العلاج وينبغى التعامل معه على هذا الأساس، والبرامج العلاجية تتمتع بالمرونة الكافية، وتعتمد على فريق عمل متكامل يضم كل التخصصات اللازمة للعمل مع الإدمان، وألا يقتصر العلاج على المرضى وإنما يمتد ليشمل الأسرة والسياق الاجتماعي بالكامل.

وأشار الصندق إلى ضرورة الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي أُنجزت في مجال الإدمان، والتنسيق والتكامل بين كل مؤسسات المجتمع المعنية بشؤون العلاج، وألا يتم اختزال العلاج في مؤسسة واحدة أو وزارة واحدة، وضرورة التقويم المستمر للنواتج العلاجية لتصحيح مسار البرامج العلاجية وتطويرها.