أهداف المبادرات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان.. بينها «خدعوك فقالوا»

يقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال إدارة البرامج الوقائية، العديد من المبادرات الشبابية والميدانية والمجتمعية التى تهدف إلى توعية أغلب فئات المجتمع بشكل مباشر، بالإضافة إلى توجيه مَن وقع ضحية للتعاطي والإدمان إلى العلاج، مع نشر ثقافة الوعي الصحيح بالأفكار المغلوطة تجاه تعاطي المواد المخدرة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، المبادرات الميدانية، التي أطلقتها إدارة البرامج الوقائية، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المبادرات الميدانية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

1- مبادرة «اختيارك»:

تسعى إلى تفنيد كل أسباب المشكلة وطرق مواجهتها لدى الأسر مع تعريفهم بمظاهر الاكتشاف المبكر وطرق التعامل مع المشكلة.

2- مبادرة «عملية تجميل»:

- الفئة المستهدفة: فتيات الجامعات ومراكز الشباب لتعريفهم بتأثير المواد المخدرة على كل ما يهم المرأة والفتاة نفسياً وعضوياً، بالإضافة إلى مخاطر التدخين والتدخين السلبى وتأثيراته.

3- مبادرة «توصل بالسلامة»:

- الفئة المستهدفة: مرتادو السكك الحديد ومترو الأنفاق وسائقو الطرق السريعة والطرق الداخلية بالمحافظات.

4- مبادرة «خدعوك فقالوا»:

-الفئة المستهدفة: الشباب بكل أماكنهم بالجامعات ومراكز الشباب والقرى لتفنيد المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بين الشباب والعمال.

5- مبادرة «القرار قرارك»:

- الفئة المستهدفة: العاملون بالمصالح والمقرات الحكومية بآليات قانون الكشف المبكر عن المخدرات، وحثهم نحو العلاج بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 16023.

ويذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلق مبادرة «بداية جديدة» التي تتمثل في إقراض المتعافين من مرض تعاطي وإدمان المواد المخدرة التابعين للخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بدعم من بنك ناصر الاجتماعي لإنشاء مشروعات صغيرة.