غوايش وخواتم وسلسلة ذهب هدية أسرة لابنتهم بالغربية.. من أوائل الإعدادية

عبرت أسرة الطالبة جنا عادل عبد القدوس، بمدرسة عبد البديع خفاجي، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، والحاصلة على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية، بمجموع 279 درجة، عن فرحتهم بنجاح ابنتهم، وقاموا بإعطائها هدية عبارة عن عدة مشغولات ذهبية.

جنا تحلم أن تصبح جراحة

قالت الطالبة جنا عادل، الحاصلة على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، لـ«الوطن» إن امتحانات الشهادة الإعدادية كانت في مستوى الطالب المتوسط، وبعض النقاط للطالب المتفوق، وأن الامتحانات ليست بالصعوبة التي يتخيلها الطلاب، هي فقط تحتاج إلي هدوء وتركيز وعدم توتر واهتمام كبير بالمذاكرة، وأن يكون هناك ثقة تامة في المولى عز وجل.

وأضافت جنا عادل أن يومها كان يبدأ في الساعة الـ8 صباحا، والمذاكرة كانت تستغرق 5 ساعات يوميا، وكانت تحرص على أن يكون ذلك الوقت على فترات متقطعة وليست متصلة لعدم الملل، مشيرة إلى أن حلمها أن تصبح طبيبة جراحة عامة، حتى تتمكن من مساعدة عدد أكبر من المرضى، وأنها لم تتوقع أن تحصد المركز الثاني على مستوى المحافظة.

هدايا ذهب

وأعربت عن فرحتها بالهدية التي قدمتها لها أسرتها، فرحة بنجاحها، وجاءت عبارة عن عدد 2 غويشة، وأسورة، و2 خاتم، وسلسلة، وجميعهم من الذهب، ووجهت الشكر لعائلتها على مساندتهم لها طول أيام الدراسة والامتحانات.

سجدة شكر لله

«كنا عاملين زي اللي جاب جون في كاس العالم»، بهذه الكلمات بدأت عبير يحيى، والدة الطالبة جنا حديثها لـ«الوطن» وأنهم قاموا بالسجود شكرا لله فور علمهم بنجاح ابنتهم وحصولها علي المركز الثاني في امتحانات الشهادة الإعدادية، وأشارت إلى أنها حرصت على شراء الهدايا السالف ذكرها قبل شهر من إعلان النتيجة، وقبل بدء الامتحانات أيضا.

وتابعت الأم بأنها كانت علي يقين بأن ابنتها سوف تحصل على مركز متقدم، نظرا لتفوقها في الترم الأول، وحصولها على المركز الأول على مستوى المدرسة، والمركز الثالث على مستوى الإدارة التعليمية، وأنها دائما كانت تتابع ابنتها بشكل دائم، وتحرص على مشاركتها في أعمال المذاكرة.