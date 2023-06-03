أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم.. 126 طالبا وطالبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 في الفيوم، حيث حصل نحو 126 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية في مواد الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم، وذلك بعدما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت.

أوائل الشهادة الاعدادية بالفيوم

وحصلت«الوطن» على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم، وعددهم 126 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في المواد التي أدوا فيها الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم، الفصل الدراسي الثاني، لعام 2022/2023، بنسبة النجاح 79.1 % على مستوى المحافظة.

وقال محافظ الفيوم إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023، بلغ 64 ألفاً و332 طالباً وطالبةً، نجح من بينهم 50 ألفاً و34 طالباً وطالبةً، وحصل 126‪ طالباً وطالبةً على الدرجة النهائية،.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم

وكشف المحافظ، أن إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 90.17%، وبلغت نسبة النجاح بإدارة شرق الفيوم التعليمية 88.57%، وإدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 77.62%

وتابع محافظ الفيوم، أن إدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 75.19%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح 75.15%، وإدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 74.26%، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 73.24%.

وقدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.