«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح وأمطار رعدية وموجة حارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتقلبات في الطقس خلال الساعات المقبلة وتستمر لمدة 72 ساعة، حتى الجمعة المقبل، على أن تكون ذروتها غدا، الخميس، لافتة إلى هبوب رياح شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة، بسبب منخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، تتحول لعواصف ترابية في المناطق والطرق الصحراوية المفتوحة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و6 درجات على جميع الأنحاء، مع تكاثر السحب الرعدية الممطرة على السواحل الغربية للبلاد وتمتد للدخل.

ذروة الطقس السيئ غدا الخميس

وأشارت «الأرصاد»، في بيان صحفي، أن ذروة الطقس السيئ والتقلبات الجوية المتسارعة خلال الأيام الأخيرة لفصل الربيع، ستكون غدا الخميس، حيث تسجل الحرارة 38 و39 درجة على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية، في حين تتراوح بين 44 و47 على محافظات شمال وجنوب الصعيد، كما تنخفض الرؤية الافقية على الطرق.

وحذّرت الهيئة من تكاثر السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتمتد مع تقدم ساعات المساء إلى القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة الخميس 8-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 26.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.

درجات الحرارة الجمعة 7-6-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 27.