محافظ الإسماعيلية يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023

قال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 لهذا العام تم تحديده من 230 درجة فيما سيتم القبول بـ 205 درجة للفصول المسائية، فيما اعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية منذ قليل درجات تنسيق لقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024.

تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، أنه جرى تحديد تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 وتحديد تنسيق المدارس الفنية لتصبح من مجموع 240 درجة للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، و230 درجة لمدرسة المعدات الثقيلة قسم اللوجستيات، و225 درجة في تخصص معدات ثقيلة و217 درجة في الأقسام الميكانيكية.

وأضاف أنه جرى تحديد 217 لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين و220 لمدرسة البنات الكهربية في جميع التخصصات ماعدا التجميل 195 درجة، فيما تم تحديد 205 درجة لفصول الخدمات بها و210 درجة لمدرسة الزخرفية الصناعية بنات و194 درجة لفصول الخدمات بها.

التعليم: تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 طبقاً للدرجات

وأكد الدكتور محمد بحيري أن تنسيق الثانوية العامة بالإسماعيلية 2023 جرى تحديده وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث جرى قبول 45% من الناجحين والبالغ عددهم 9 آلاف و709 طالبًا من إجمالي 21 ألف و451 ناجحًا في امتحانات الدور الأول، مشيراً إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

وقال أنه يسمح فقط بالتقدم لعدة مدارس خارج الإدارة التعليمية وهي كلاً من مدرسة تكنولوجيا المعلومات، ومدرسة الإسماعيلية المعمارية الصناعية والمدرسة الفندقية التجارية ومدرسة المعدات الثقيلة.