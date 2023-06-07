السيطرة على حريق في مطعم بشارع السكة الحديد بالإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، في السيطرة على حريق محدود في أحد المطاعم في شارع السكة الحديد قبل امتداده إلى بقية البناية.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد اندلاع حريق في مطعم للدجاج بشارع السكة الحديد وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال قوات الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسرعة التعامل معه قبل امتداده فيما تمكنت القوات من إخماده والسيطرة عليه.

ويجرى رجال الإطفاء حاليا أعمال التبريد في منطقة الحريق، فيما بدأ رجال الشرطة العمل لفحص المطعم لمعرفة سبب اندلاعه، وإنهاء الإجراءات القانونية.

لا إصابات في الحريق

وأكدت مصادر طبية وأمنية مسؤولة في الإسماعيلية لـ«الوطن» عدم وجود أي إصابات في الحريق بين العاملين في المطعم أو المواطنين المترددين عليه، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة اسعاف لتأمين الحريق لحين السيطرة عليه.