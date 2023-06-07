«آي صاغة»: حالة ضبابية بأسواق الذهب وتحركات الأسعار في نطاق ضيق

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية تحركات ضيقة بين الارتفاع والانخفاض خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مع سيطرة حالة من الضبابية وعدم اليقين بمصير أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2340 جنيهًا، لكنها تشهد تقلبات وتحركات في نطاق ضيق بين 2350 و2340 منذ بداية التعاملات الصباحية، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات، لتسجل مستوى 1969 دولارًا، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات لمستوى 1960 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2674 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1560 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18720 جنيهًا.

أوضح إمبابي، أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، حيث أثبت جديته بهذه الثقة، خلال الفترة الأخيرة، حيث تضاعف سعر الذهب بنحو 3 مرات، حيث كان يسجل 795 و800 جنيه في يناير 2022،.

الأسعار الحالية تكاد تقترب من الأسعار العادلة

وأضاف أن الأسعار الحالية تكاد تقترب بنسبة كبيرة من الأسعار العادلة، على الرغم من أن نسبة الفرق بين السعر المحلي والعالمي تصل إلى 33%.