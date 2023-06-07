عادل الغضبان: مواني بورسعيد تحتل المركز العاشر عالميا

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن مواني بورسعيد أصبحت رقم عشرة عالميا وتحتل مكانة عالمية، ما يؤكد نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المواني المصرية.

حل مشكلات المستثمرين الجادين

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أبرز معالم وإمكانيات المحافظة والإنجازات التي تتم على أرضها، مشددا على تشجيع المحافظة الصناعات والاستثمارات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحل مشكلات المستثمرين الجادين.

وأشاد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، بالنهضة الصناعية في محافظة بورسعيد، وما تشهده من نشاط صناعي استثماري.

«صناعة النواب» تتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد

واستقبل محافظ بورسعيد، اليوم، وفد لجنة صناعة النواب؛ إذ تفقدت اللجنة اليوم المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها اللجنة لتفقد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة؛ إذ زارت على مدى اليومين الماضيين المنشآت والمناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب معتز محمود رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة؛ منهم النواب شحاتة أبوزيد، محمد حمدي موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد، ونيفين الكاتب، والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.