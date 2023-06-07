تحالف العمل الأهلي التنموي: الزراعة أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري

أبدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سعادتها بالمشاركة في فعاليات انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع».

نقطة انطلاق مبادرة «ازرع»

وأضافت «عبد القوي» خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني الأهلي التنموي، لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «تشرفنا بالفعالية والمؤتمر الأول لإعلان نتائج مبادرة ازرع، ويعد مؤتمر مهماً لأننا جئنا للنقطة التي تم انطلاق مبادرة ازرع منها وهي محافظة المنيا».

وتابعت: «سعداء بالمشاركة، والمشاركة كبيرة، ورغم الجو الصعب اليوم، إلا أن أهالينا شاركوا بأعداد كبيرة وتحملوا عناء السفر، وشاركونا في هذا اليوم المهم».

الزراعة أهم دعائم الاقتصاد

وواصلت: «بشكركم على الدور الذي قمتوا بها، وملف الزراعة من أهم الدعائم التي يقوم بها اقتصاد البلد، وأنتم خير دليل، والمصريون بيحبوا الشغل والإنتاج، والدعم كله الذي قدم الفترة الماضية، كان بتكليف وبتوجيه من رئيس الجمهورية».