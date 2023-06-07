«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي

تناولت قناة «إكسترا نيوز»، أبرز جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي بعد نهضة وطفرة شهدها قطاع الزراعة في مصر خلال السنوات الماضية، ويحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية.

وجاءت أبرز الجهود على النحو التالي:

- تكوين مخزون استراتيجي من القمح وزيادة الحوافز المقدمة للفلاحين.

- توفير 420 نقطة تجميع وسرعة صرف مستحقات المزارعين.

- المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية وزيادة الفول 30% واللحوم 70%.

الاستثمارات الحكومية

- زيادة الأسماك إلى 98% مع تحقيق فائض تصديري للخضر والفاكهة.

- زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة.

- تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى.

- استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان.

- استهداف زيادة المستودعات الإقليمية والأسواق المركزية.

- استهداف زيادة المعارض الدائمة والمتحركة لتوسيع نطاق التوزيع.

- رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري.