أعلى 3 شهادات ادخار في البنوك المصرية بحد أدنى 1000 جنيه للشراء

يقدم عدد من البنوك المصرية مختلف شهادات الادخار، وبالنسبة لأعلى 3 شهادات في البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ويمكن التعرف على التفاصيل في السطور التالية.

يوفر البنك المصري الخليجي أعلى فائدة على شهادات الادخار في مصر، وهي «ثروة بلس»، لمدة 3 سنوات، والحد الأدنى للإصدار 1000 جنيه ومضاعفتها، إذ أن سعر العائد 23% في السنة الأولى، وبعد انتهاء العام، يكون متغيرًا بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري.

شهادة البنك الأهلي المصري

ومن أعلى الشهادات في البنوك المصرية، الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والمدة 3 سنوات، إذ أن سعر العائد في السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد شهري طوال مدة الشهادة.

شهادة بنك مصر

ويقدم بنك مصر شهادة ابن مصر، مدة الـ 3 سنوات، بعائد متناقص، والحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد 22% في السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.